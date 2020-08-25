台灣之星自4G時代加入台灣電信市場，開台至今6年間，持續扮演台灣電信市場關鍵制衡力量。今(25)日適逢台灣之星6周年慶，台灣之星宣佈祭出6大超優惠回饋消費者，不論想辦門號、買手機或搭購物金、或是熱門3C/家電商品，通通都可滿足；此外，喜迎5G開台，還推出「全民5G隨堂考」活動，老客戶、新朋友、訪客人人都可玩，超過10萬份好禮抽不完！

台灣之星年初標得3.5GHz頻段40MHz、取得5G入場門票，並在八月初宣佈正式開台。台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸指出：「5G開台後，整體新申辦中約有33%、續約中約有30%是選擇5G資費。」、「未來台灣之星將持續提供消費者4G+5G行動通訊服務，在今年底達成高密集人口區域涵蓋率80%、2021年六都市區人口涵蓋率90%、2022年全台各縣市主要生活區涵蓋率90%、2023年全台市區近郊5G訊號全面涵蓋。」

凡新申辦/攜碼/續約搭配指定手機、3C家電或購物金方案，5G月租費每月最低$399起，即可輕鬆享有5G服務；而為避免因5G初期涵蓋率相對不足，消費者花錢申辦5G資費卻用不到5G服務，台灣之星首創「沒用到5G、收費與4G相同」；舉例來說，新申辦搭配月租$799 5G資費方案，即可享終身4G不限速上網吃到飽，5G用到才付錢，最高也只要再加收$200，即可享5G不限速上網吃到飽，還可用$0入手萬元5G手機。

同時，針對尚未符合續約資格的老客戶提供原約升級5G方案，原合約期不延長，若升級月租$799 5G資費方案，每月免費贈送60GB的5G上網傳輸量，還享4G終身不限速上網吃到飽；升級月租$999以上5G資費方案，即可享終身5G不限速上網吃到飽。除此之外，為歡慶台灣之星6周年，宣佈再加碼，凡新申辦/攜碼/續約月租$799以上5G資費方案，再享「10/31前熱點分享量不限制」限定優惠，暢享5G。

針對想換5G手機的民眾，台灣之星也提供優惠，精選多款最新5G手機，凡新申辦/攜碼/續約搭配5G月租$799以上資費方案，手機專案價比別家業者多折最高$6,000，多款5G新機如：Samsung Galaxy Note20(原價$35,900)、OPPO Reno4(原價$17,990)、Samsung Galaxy A51(原價$16,990)及realme X50(原價$10,990)，最低$0就可入手！舉例來說，現在預約三星最新旗艦新機Galaxy Note20，攜碼申辦搭配5G月租$1,199資費方案，綁約30個月，除可享4G不限速上網吃到飽、5G有用到才付錢(最高再加$200)，且網內互打免費、網外/市話各贈送220分鐘，手機專案價為$14,990，比三大業者的同級資費方案再省$6,000。

此外，2020/9/1(二)起，若不想搭配手機也可以選擇搭購物金、美食金，凡從未申辦過台灣之星的新朋友搭配5G月租$599起資費方案，綁約30個月，最高享$20,000家樂福購物金或foodpanda美食金，優惠超划算！

周年慶期間，台灣之星也祭出單購商品優惠。網路門市限定，精選多款人氣熱銷3C/家電商品，最低只要$66起，包含任天堂SWITCH主機、SHARP除菌離子清淨機、美國OSTER陶瓷電烤盤及SAMSUNG原廠行動電源任挑選；至台灣之星全台實體門市購買數百款3C配件商品，最低6折起。

喜迎5G開台，此次也推出「全民5G隨堂考」活動，老客戶、新朋友或訪客，人人都可以參加，2020/8/31(一)前到台灣之星官網或全台實體門市，先按讚加入台灣之星Facebook官方粉絲團後再進入活動頁面，所有題目全部答對即可獲得抽獎資格，總計超過10萬份好禮任你抽，獎項包含：網路門市$100折價券、開運算算米卦免費體驗、福泰飯店集團免費聯合住宿券、金色三麥啤酒免費兌換券及微兜雲朵瓦帕鬆餅免費兌換券等；還有機會直接升級為台灣之星最頂級T-Club鑽星VIP，盡享鑽星尊榮禮遇，包含續約5G專案最高折$6,000優惠、萬元生日禮免費領、8大加值服務再享9折優惠、專人服務最優先、國際漫遊天天折$100及提前9個月續約等六大禮遇優惠。

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