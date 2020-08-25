蟬聯3年米其林1星殊榮，「天香樓」主廚楊光宗感謝米其林評審肯定。（黃采薇攝）

「天香樓」用餐環境猶如置身西湖，充滿宋代人文氣息。（台北亞都麗緻大飯店提供）

位於台北亞都麗緻大飯店B1的「天香樓」，主廚楊光宗以精致獨門的杭州菜再奪米其林1星殊榮，米其林評審表示其連3年蟬聯的原因，能將以台灣在地食材創造風味獨具的菜式，並精準呈現杭州菜「重手工」的特點。楊光宗透露，「今年再度蟬聯米其林1星，謝謝評審肯定，未來會持續以創新手法，復刻宋朝經典的杭州菜式」。

於去年8月大刀闊斧裝修的天香樓，更加深餐廳裝潢與杭州及其菜系的連結。問及未來創新菜式的計畫，楊光宗表示，「我們復刻了一些宋朝的杭州菜，研讀當時其飲食、記趣、歷史典故，根據脈絡將其食譜菜餚陸續呈現給客人，將來更朝這方向鑽研新菜式。」他談到，其復刻菜式的成果，發展出蓮栗燒羊腩、黃魚獅子頭等招牌菜式。

「天香樓」餐廳擁有杭州人文氣息、獨到的杭州菜餚，楊光宗談到：「我們一直聚焦於杭州菜式，經研讀宋朝歷史及食譜脈絡，發現杭州菜式最顛峰時為南宋，我們復刻當時的菜餚，除大家熟悉的龍井蝦仁、天香東坡佐三御品，亦帶進宋朝點茶、插花、掛畫及焚香等文化面，讓饕客了解料理本身的內涵。」對此，他表示，點茶選用台灣在地好茶，以茶代湯，讓茶跟菜餚作搭配，讓饕客能好好感受品嘗。

(中時 )