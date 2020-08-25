法務部廉政署25日舉行新任政風高階主管聯合宣誓典禮，法務部長蔡清祥表示，「不管首長喜不喜歡你，都要盡你的本分去做好廉政的工作，最後她會了解你，你是在幫助她」，被視在為台中市新任政風處長詹政曇打氣，市長盧秀燕稱與持續法務部溝通，讓從5日來市府上任的詹政曇「禁足」在處長辦公室達20天，下午對記者詢問，宣誓後是否已上任？詹政曇低調不回應，僅拱手說「謝謝關心！」

法務部廉政署宣誓典禮，受矚目的新任台中市政風處長詹政曇，因盧秀燕府對政風處長人事案有意見，希望再與法務部溝通，至今未有共識。

62歲詹政曇8月5日從台南市政風處長轉任台中市政風處長，盧秀燕至今未接見，也未舉行布達上任，前兩周的市政會議並未通知他出席，今天的市政會議，詹政曇則北上參加宣誓典禮，

台中市府政風處長張榮貴去年屆齡退休後，盧秀燕屬意代理處長的副處長許金來，也出現罕見逾1年未派新任處長。

法務部派令詹政曇到台中市府，但未獲盧秀燕首肯，他低調表示，謝謝關心，到任就是承機關首長之命，在單位善盡職責。對今日的就職典禮，是否已完成就任儀式，詹政曇對媒體關切，則拱手說「謝謝關心」，不願多談。

(中時 )