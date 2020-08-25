住院病人看護費，目前行情每天約2000元，成為家屬沉重的負擔！衛生福利部南投醫院從9月起，將再增加6床住院病人友善照護區，提供「1對3」的照服員共聘服務，減輕民眾經濟壓力。

醫療費用有健保支撐，但看護費必須自理，如果病患家屬無法請假照顧，就得聘請專人看護，每天約需2000元的看護費，疫情期間甚至傳出逼近3000元的價碼！

南投醫院院長洪弘昌指出，南投縣老年人口全台第三高，由於少子及高齡化，家庭成員照顧能力降低；所以，南投醫院因應病患家屬需求，開設住院病人友善照護區，提供照服員共聘服務，減輕病人的照顧壓力及家屬的經濟負擔。

南投醫院多元照服員共聘模式，包括安養機構住民、照護一般住院民眾及身心科整合病人，由於友善照護區占床率高，候床民眾多，經常不敷使用，因此，9月起增加6床提供內外科病人「1對3」的照服員共聘服務。

洪弘昌表示，南投醫院聘僱在地、年輕且高學歷的照服員，平均年齡33.9歲，高中以上學歷占82.1％，目前有84位訓練合格的照服員，採輪值3班的工作模式；為提升照護品質，鼓勵照服員在職進修，提供專業、安全、友善的優質照服員共聘服務，減輕照顧病人的壓力及家屬的經濟負擔。

(中時 )