為提供兒童多元育樂資源，正修科大幼兒保育系深入甲仙區偏鄉，以「芋」起翻桌趣，透過桌遊遊戲，讓偏鄉弱勢家庭兒童體驗學習另類育樂模式，讓當地兒少提升幸福感。

為讓偏鄉孩子經由桌遊競賽探索自己的特質，甲仙社福中心邀請專業桌遊講師，由正修科大幼保系同學擔任助手，使用不同種類的桌遊，讓孩子擺脫傳統學習方法，增加對人際關係培養及解決問題的能力。

正修科大幼兒保育系主任辛宜津表示，公部門與大學合作是雙贏關係，社會局提供大學生有機會參與公部門社福方案，讓學生提早接觸未來服務案主，投入幼教或社會工作領域職場，未來將持續輔導學生參與社會福利服務方案，協助學生做好就業準備。

辛宜津說，11年前的莫拉克災後輔導，牽起正修與甲仙志願服務的緣分，11年後能與夥伴帶著初心，陪伴新一代志工新手，重返魅力芋筍鄉，傳遞永續USR共學共好，喚起心中的深刻感動。

社會局東區社會福利中心主任姜溯中指出，中心辦理的各項兒少方案是衛福部推動社會安全網的計畫之一，目標在預防脆弱家庭可能遭遇的生活問題，由公部門介入或連接社會資源協助案家和孩子的回復日常生活正常運作。

(中時 )