新北五股綠竹筍鮮甜馳名，今年產量品質極佳。（新北農業局提供／許家寧新北傳真）

有「健康三寶」之稱的新北市綠竹筍，生產面積達2300多公頃，為全台最大產區，又以觀音山獨特的火山灰地形孕育出甘甜風味，五股區農會今年綠竹筍評鑑比賽，音樂老師戴卉君以教音樂的耐心栽培農作，在競爭激烈中，摘下五股女筍王。

五股觀音山以清脆甘甜的綠竹筍聞名，每年5月到9月為盛產期，年產1萬2700公噸，產值逼近17億元，為新北市重要的「綠金」產業，五股區農會特別舉辦「觀音山綠竹筍推廣行銷活動頒獎及綠竹筍饗宴」，讓農友互相切磋交流。

今年五股區評鑑冠軍戴卉君，本業為音樂老師，與同為筍農的丈夫陳廣益共同種筍，她表示，種筍和教音樂一樣，需要耐心與細心，夫妻堅持友善農法、人工除草，透過適度修剪，增加竹林通風和日照，讓竹子充分獲得養分，增添竹筍甜度，終獲冠軍肯定。

農業局長李玟表示，新北綠竹筍栽培歷史久遠，尤其是觀音山更達百年以上，沉積的火山灰與豐富的礦物質，加上雨量適中，讓五股綠竹筍遠近馳名，透過當季竹筍變化出一道道料理饗宴，不論清炒或涼筍都很美味，更是現代人的健康養生極品。

五股區農會理事長吳錫卿指出，五股綠竹筍種植面積達521公頃、年產量達2800公噸，因生長在觀音山背風山坡上，氣溫、濕度適中，避開強風吹襲，加上今年氣候良好，梅雨季適量雨水滋潤，讓今年五股觀音山綠竹筍品質極佳。

(中時 )