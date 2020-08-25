大陸下沉市場不斷崛起讓二手經濟逐年走紅。根據中國大陸互聯網經濟研究院的數據顯示，到2020年二手交易市場規模預計達到1兆元（人民幣，下同）規模。但平台亂象也不少。儘管平台大多對商品發佈禁區有所規定，但「擦邊球」交易仍屢禁不止。據《21世紀經濟報導》發現，閒魚上有用戶用6毛一條出售個人資訊，更有使用者聲稱可代查開房記錄。

又或透過如「呼死你」等非法催收與防催收服務發佈共存，甚至有涉黃內容從線上資源交易延伸到線下服務。

目前，大陸二手物品轉賣平台主要分為綜合類和單一品類，前者如閒魚、轉轉，後者如轉賣數碼電子類的愛回收等。原本主打C2C閒置交易的平台，近年來逐漸在社交屬性上加碼，使用者滲透率不斷刷出新高背後，各種稀奇古怪的產品或服務開始作為商品流通。

而被詬病的違法違規資訊交易，側面反映平台監管及審核不力，包含背靠淘寶的閒魚、源於58同城的轉轉，能否將傳統電商的審核機制複製到平台上？閒魚回應，大多採取系統審核輔以人工審核的方式；轉轉表示商品先上架再審核，均由系統自動審核。

(旺報 )