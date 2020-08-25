胡煒權指出，日本保守勢力醞釀要求美國為投擲原子彈向日本道歉，而2016年美國總統歐巴馬訪問廣島（見圖），被保守勢力視為「平反的第一步」。 （圖／美聯社資料照片）

今年是中華民國對日抗戰勝利75周年，戰敗的日本同樣也在廣島以及長崎舉行舉行紀念活動，哀悼因原子彈而罹難的民眾。根據報導，日本保守派不但對於二戰侵略亞洲的歷史避重就輕，甚至要求美國為投擲原子彈道歉。

根據日本國立一橋大學博士胡煒權在《亞洲週刊》以「原爆與日本歷史修正主義」為題撰文指出，日本在保守修正主義史觀之下，不但對於二戰侵略亞洲避重就輕，反而要求美國為投擲原子彈道歉。

胡煒權表示，戰後日本官方極力抗拒「戰敗」一詞，而以「終戰」取代。並且，雖承認日本發起戰爭，但強調日本也是受到大環境影響，才「被迫」持續戰事。當然，對於南京大屠殺更是以「爭論甚多」而含糊其辭。

胡煒權也寫道，對於太平洋戰事，日本也把重點放在遭到盟軍反攻、美軍轟炸日本本土，最後投下兩顆原子彈，強調日本在戰爭中也同樣「遇難」！

胡煒權批評，日本保守勢力努力淡化戰爭罪行，放大核武傷害，渲染自己同為戰爭受難者，在2000年起，更開始醞釀要求美國為投擲原子彈向日本道歉。2016年美國總統歐巴馬訪問廣島，被保守勢力視為「平反的第一步」。

胡煒權提醒，這一連串舉動都反映出日本有一股保守派力量，試圖混淆是非，拒絕承擔戰爭責任！

(中時新聞網)