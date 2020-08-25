◎基本工資微增 蔡英文肯定第一線勞工

總統蔡英文今日接見「109年度全國模範勞工及其眷屬」，她表示，在基本工資的部分，今年在疫情影響下，政府依然努力調升，希望可以持續給最基層的勞工及領時薪的打工族更多福利。未來，透過訂立最低工資法，可以讓審議機制和調整指標都更制度化，也讓調整機制更穩定、明確。

◎台灣高鐵重啟調薪 加發防疫感謝金

台灣高鐵（2633）宣布重新啟動加薪計畫，並自8月1日生效，預計8月31日所有原適用調薪計畫同仁，即可領到調整後薪水，此外，台灣高鐵為感謝員工防疫期間努力，並加發防疫感謝金。

◎限塑下階段 目標源頭材質統一

隨著減塑愛地球的意識抬頭，環保署2020年免洗餐具限用新制新增百貨公司業、購物中心、量販店業等餐廳不得提供各類材質免洗餐具，並由地方政府各自提報實施日期，環保署長張子敬今(25)日表示，上述新制屬限塑第二階段，接下來目標將針對源頭製造商的塑膠材質做單一化，讓後續回收利用更容易。

◎孫安佐被起訴 徐乃麟喊話法官給機會

徐乃麟25日主持華視《天才衝衝衝》，徐乃麟被問到孫安佐因2018年在美國因非法持有彈藥罪入獄服刑238天，士林地檢署24日以「未經許可製造手槍未遂罪」起訴孫一事表示：「我覺得實在不應該，第一個他年紀很小；第二個他在美國也關很久。」他坦言自己不清楚法律，「但懲罰也懲罰了，背負的社會責任也有了，任何事情的情理法怎麼拿捏，他回台2年也蠻乖的，我覺得各方面來講，還是應網開一面，給年輕人一個自新的機會，而且他不是故意的，可能年輕人有這樣的嗜好」。

(中時新聞網)