台北市警察局邀請市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩擔任交通特派員。（台北市警察局交通警察大隊提供／賴彥竹台北傳真）

台北市警察局交通大隊今公布10大行人易肇事路口，大安區「信義路、建國南路口」有28件位居榜首，「西園路、和平西路」為近3年最多人死亡路口，台北市警察局9月1日起將執行1個月的路口安全大執法，以維護行人安全。

北市警局表示，今年至8月21日行人交通事故已有15人死亡、1248人受傷，與去年同期死亡減少5人，受傷人數增加25人，肇事原因多以車輛「未禮讓行人」、「未注意車前狀況」為主，且發生地點多位於路口，9月1日起將執行路口安全大執法，並以汽、機車禮讓行人為執法重點。

根據交通大隊近3年統計，北市10大肇事路口依序為大安區「信義路、建國南路口」28件、中山區「民生東路、林森北路口」22件、萬華區與中正區相鄰之「中華路、漢口街」有21件，其中有1人死亡、27人受傷、中山區「民權東路、林森北路口」21件，以及近年最多人死亡的「西園路、和平西路」有20件，有3人死亡、16人受傷。

另也包含「民權東路、光復北口」、「民權東路、松江路」、「民生西路、重慶北路」、「大南路、承德路」、「士商路、中正路」。

依據《道路交通管理處罰條例》汽車駕駛人行經行人穿越道時，未優先禮讓行人，將處1200元以上3600元以下罰鍰；未禮讓攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，處新臺幣2400元以上7200元以下罰鍰。

北市警局呼籲，駕駛行近路口時，務必減速「慢」行、察「看」左右後方有無人車、暫「停」禮讓行人先行，也邀請市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩擔任交通特派員，共同營造車輛禮讓行人、行人安全友善的交通環境。

(中時 )