環保署今(25)公告「限制含汞產品輸入」，2021年1月1日起，除了軍事、研究用途及無法取得汞替代品經核准始得輸入，其他含汞開關、繼電器、溫度氣等產品一律禁止輸入，違者依法最高可處6000元罰鍰。

環保署今天稍早公告「限制含汞產品輸入」，將於2021年起上路，所有含汞開關、繼電器、高壓汞燈、氣壓計、濕度計、壓力計、溫度計、血壓計等一律禁止輸入，但軍事、研究用途及無法取得汞替代品經中央機關核准不在此限。

環保署表示，「限制含汞產品輸入」以「廢棄物清理法第21條」為依據，然而依「廢棄物清理法第51條」規定，若違反同法第21條限制販賣及使用規定者，得處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，若屆期仍未改善者得按日連續處罰。

環保署指出，「限制含汞產品輸入」係參照聯合國「汞水？公約」(Minamata Convention on Mercury)之規範，自2021年1月1日起禁止生產、進口或出口上述含汞產品，達到「逐步限汞、最終禁汞」的國際趨勢。

環保署表示，鑑於汞對於環境及人體健康的危害，且隨電子儀器及消費性電子產品發展，含汞產品使用需求已日益降低，因此參照「汞水？公約」以加強國內汞之管理，期能達維護環境安全之目標。

(中時 )