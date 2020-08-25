高雄市少年警察隊聯手網路紅人膽固醇女王「邵阿咩」在暑假期間到高雄著名景點義大遊樂世界開啟動態直播，希望與現場民眾及網路網友一同互動享樂，並以寓教於樂的方式，強化高雄青少年預防各類犯罪與被害的知識。

暑假期間是學生們最期待的假期，但由於孩子放假期間家長外出工作，對他們疏於管教，導致青少年容易留連電子遊戲場、網咖等影響身心健康的場所，極易產生偏差行為，為了降低青少年誤入歧途發生憾事，高市少年隊發揮創意，特別找來網紅邵阿咩聯手直播，從遊戲中教導青少年正確法律知識。

有別於以往死板的口頭宣導方式，少年隊長王春生與邵阿咩開直播玩遊戲，與前來遊樂場遊玩的遊客、學生一同搭乘「瘋狂屋」，王春生在遊戲當中進行毒品防制宣導，遊樂器材旋轉當中使大家頭暈目眩，更能讓學子們身歷其境，得知吸毒後不舒服的感覺，藉此引導他們切勿接觸毒品。

王春生在直播尾聲來到樂園美食餐廳，藉由美食介紹，融入防制少年接觸毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、避免兒少遭色情行業利用等4大主題，並做深入說明，最終目的就是要加強青少年自我保護及預防被害的觀念。

(中時 )