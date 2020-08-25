高雄鳥松國中校長張振義鼓勵學生多元快樂學習，學生們在童軍課程笑容滿滿，學習到許多課本以外的特殊技能。（洪浩軒攝）

高雄鳥松國中校長張振義（中）鼓勵學生多元快樂學習，學生們在家政烘培課程笑容滿滿，學習到許多課本以外的特殊技能。（洪浩軒攝）

高雄鳥松國中雖然位在郊區，就讀人數並不像市區學校學生數眾多，但校長張振義主打快樂多元學習，讓每位小朋友在充滿笑容的環境下愛上學習，因此在大多數學校受少子化影響減班的情況下，在屬於偏遠學校的鳥松國中反而逆勢增班。

張振義表示，他會選擇到郊區學校任職，是因為偏鄉小孩比起都市學生多了樂天、開朗的個性，走進學校都有一群充滿笑容的學生，是他每天的動力來源，所以他主打學生多元快樂學習，希望每個到校的師生帶著愉快的心情到校學習，學生也能因此愛上學校、愛上學習，這對學生各領域學習有很大的幫助。

以往鳥松國中學習風氣不佳，造成許多學生行為偏差，但張振義到鳥松國中任職後，首重品德素養，他認為品行是每個人的基礎，甚至比課業更為重要，同時是每個學生相當重要學習的課題，近年來家長們看到學生們改變，更放心將學生交給校方，讓鳥松國中雖然在少子化的影響下，學生數不減反增。

張振義曾任旗津國中、現任鳥松國中校長，不同於一般校長都想往市區請調，但他卻選擇到較偏遠的郊區學校任職，因為他認為每個學生都是未來國家的主人翁，也相信大家有各自的夢想且能闖出一片天，但偏鄉學生往往受到經濟、家庭等現實面的問題，導致夢想之路遭到斷絕，他希望到偏鄉為孩子們爭取更有利的資源，協助他們步步向前，朝夢想邁進。

(中時 )