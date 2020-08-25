原定在4月中旬舉行的「第2屆U21亞洲馬術錦標賽」，受新冠肺炎疫情波及，延賽至10月進行，中華民國馬術協會理事長許安成表示，比賽未能如期辦理，對於馬匹平時訓練較不利，但也因為疫情所致，民眾不喜歡在室內群聚，反而來到空曠場域的馬術俱樂部，練習騎馬，意外讓更多人認識馬術運動。

馬術協會積極辦理國際賽事，除了增加曝光，同時也向全世界證明台灣馬術的實力，許安成說：「以往舉辦比賽，無論在賽事的馬匹提供、人員接待，我們都很用心準備，配給貼身志工，盡力協助外隊解決困難，賽會結束後都能獲得他國的好評回饋，這對臺灣國際形象地位的提升，絕對有很大的加分效果。」

多次代表台灣出征，揚威國際的吳宓學表示，每一場國際賽都能讓她打開眼界，不同的國家文化，造就不一樣的馬術風格，場上的競爭激出火花，場下友好互相學習，能近距離跟世界列強的騎士交流，是難能可貴的經驗。另外，今年U21亞洲賽國手吳藹玲同樣認為國際賽事對選手的重要性，並說：「像U21亞洲賽這類的國際賽其實可以多多辦理，讓年輕選手有一個更大的舞台，揮灑所學，或許無法拿下很好的名次，但親身參與，從旁學習，對於往後的發展會有很大的幫助。」

馬術是唯一一項需要與「有生命的動物」相互配合的運動，馬匹的狀態也會直接影響騎士的表現，兩者密不可分，所以騎士與馬匹的感情培養，更是日常訓練後不可忽視的一環；2019障礙超越錦標賽60.80CM冠軍得主曾楷恩說：「練習後我都會幫馬匹洗澡，也會拍拍馬匹的身體並說辛苦了，感謝牠的付出，牠也會用磨蹭的方式來回應我，馬匹不是比賽工具，是我們的好朋友。」，這樣的親暱舉動，看似簡單，卻不可或缺。

在馬術協會積極推動下，台灣馬術運動日漸發展茁壯，近兩屆奧運殿堂均有選手搶下門票，且在國際錦標賽中都能看見台灣選手屢創佳績，並有年輕化的趨勢，向下扎根，從小培養，讓更多人投入這項運動。曾拿下馬場馬術B2冠軍的6歲小將黃睿昕，踏入馬術世界2年的時間，已經能毫無懼色坐在馬鞍上，駕馭馬匹游刃有餘，頗具大將之風，是值得期待的一顆新星，他則將目標放在奧運，透過不斷訓練，盼有朝一日為國爭光。

許安成期望疫情能快點結束，恢復正常，對於明年的期許，他則表示，希望能有一個馬術專用的訓練、比賽場地，以利培養國內選手，推廣馬術運動，接軌國際，盼更多企業投入，一同為馬術運動努力。今年度因疫情攪局，在訓練或比賽上都受到多重阻礙，為使國際運動賽事資訊不中斷，全國中小企業總會委辦執行教育部體育署「優化國際體育交流活動管理計畫」，透過多元形式協助賽事主辦單位，將賽事最新資訊傳達給廣大運動迷，有興趣的運動迷不妨鎖定「夯運動 in Taiwan」粉絲專頁，屆時歡迎大家一起觀賞馬術運動的優雅躍動魅力。

(中時 )