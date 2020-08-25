市長盧秀燕25日出席「摘星台中 米其林美食之旅座談會」時表示，台中成為全世界上榜米其林的新興城市。（盧金足攝）

米其林公布2020美食金榜，台中21家餐廳上榜「必比登推介」、31家登上「米其林餐盤」，更有4家餐廳躋身「米其林指南」。（盧金足攝）

有如美食界「奧斯卡金像獎」的米其林，甫公布2020美食金榜，台中21家餐廳上榜「必比登推介」、31家登上「米其林餐盤」，更有4家餐廳躋身「米其林指南」，市長盧秀燕25日出席「摘星台中 米其林美食之旅座談會」時表示，台中成為全世界上榜米其林的新興城市，成功引起國際對台中的好奇心，台中美食持續大放異彩，榮獲「滿天星星」璀璨閃亮！

盧秀燕表示，很開心台中美食被世界看見與肯定，值得慶祝，台中美食不僅於此，因此今日活動特地邀請美食專家來品嘗，讓台中更多美食被分享出去，感謝餐飲業廚師、服務人員，堅持在崗位努力與奉獻，讓台中美食發光發熱。

她也強調，台中美食不僅有在地餐點，更容納各地美食，歡迎大家依循自己的美食菜單到台中嚐鮮。

有媒體好奇盧秀燕推薦的美食名單，她表示，如果讓她擔任美食神祕客，她會把此次登上二星的「JL Studio」升為三顆星，也給金悅軒、与玥樓、法森小館等都給星等，不是因為她是台中市長才這樣評估，而是全台中、全台美食者都給予肯定，這也是為何國外美食專家願意專程前來品嘗。

美國好萊塢演員喬瑟夫高登李維日前在臉書詢問台灣美景，盧秀燕現身貼文分享台中高美溼地美景照片，她說，台中美景很多，高美溼地打敗許多世界著名景點，奪下第一名寶座，獲選日本網友票選「秋天最想去的海外景點」。台中有美景、有美食，絕對值得大家專程到台中一遊。

擁有30餘年品評美食與寫作經歷的美食評論家胡天蘭分享對台中的美食印象，她說，台中以巷弄美食聞名，更有許多知名農特產，在廚師願意深耕努力下，巧手打造一道道美食，台中真的是很有趣的城市，低調努力、慢慢等待發光機會到來，今年米其林榜單只是台中的首發，相信未來會持續佳績不斷。

盧秀燕今日在觀旅局長林筱淇陪同下出席米其林美食之旅座談會，與美食家主持人王瑞瑤、擁有30餘年品評美食與寫作經歷的美食評論家胡天蘭、獲得無數菁英廚師獎項的在地廚師謝杰霖、全台取得法國葡萄酒釀造技師執照第一人陳千浩，以及多位餐廳主廚一同品評台中美食，行銷台中。

(中時 )