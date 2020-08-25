時序漸漸入秋，林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會合作，阿里山國家森林遊樂區推出4梯次「初秋行星季」天文生態營，活動將於8月27日上午9點開始報名，林管處育樂課長黃秀緞表示，阿里山的天文營口碑好，往年開放報名年年秒殺，歡迎對自然生態、天文活動有興趣的民眾，體驗阿里山季節限定的星空美景。

嘉義林管處指出，9月開始已慢慢入秋，園區內的變色植物，逐漸開始換上紅黃色的新衣，民眾熟悉的夏季銀河已經高懸在頭頂上了，秋天的王族星座則出現在東方的天空；南方天空則有水族星座盤據，這時太陽系的兩大行星-木星和土星，則是在最佳觀看的角度，透過望遠鏡觀看，可以看到木星表現的紋路、四顆衛星，土星則可以看到令人驚奇的土星環，就像呼拉圈一樣圍繞在星球旁邊。

黃秀緞表示，活動內容豐富多元，除了觀星外，將帶領民眾前往巨木林立的巨木群棧道及姊妹潭步道汲取高山森林芬多精，白天教學專業天文望遠鏡操作，並動手實際練習操作方式；夜間在無遮蔽的小笠原觀景平台實戰運用天文望遠鏡觀看美麗的行星，若幸運的話還可看到流星。

(中時 )