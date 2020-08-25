「極炙牛排館」推薦主菜—加拿大波士頓活龍蝦1000g。（台中日月千禧酒店提供）

「極炙牛排館」推薦主菜—AA9＋澳洲純血種全和黑毛和牛＆A5日本宮崎和牛肋眼雙拼。（台中日月千禧酒店提供）

位於日月千禧酒店24樓的「極炙牛排館」榮獲米其林餐盤，為台中5星級飯店裡最亮眼的一顆星；其和牛排餐為饕客稱頌，烹調方式別於一般牛排館的高溫炙燒，改採低溫油泡後炙燒的手法呈現牛排的軟嫩、汁性。主廚何元嘉表示：「耕耘多年，持續維持對料理的熱情及堅持，很高興在今年能夠得到肯定，未來我們會秉持著相同的信念持續努力，提供給顧客美好的用餐體驗。」

經營一間美味的牛排屋，主廚何元嘉極慎重食材的挑選，除親自特選日本神戶種純血黑毛和牛和澳洲牛種配種的和牛，其他肉品及海鮮一樣講究，他時常構思「季節性菜單」，於假日喜愛騎單車漫遊，並探訪台中及鄰近縣市的當地小農，特選當地時令食材，增加其料理的獨特性，並豐富其菜單內容。

對於首次榮獲餐盤推薦大獎，日月千禧表示：「極炙牛排館在中台灣飯店中，不論是位處樓層、價格與選用的牛排等級，都是最高端的，長年以來都維持Find Dining的經營型態。」談及主力客群，「除商務客外，不少是住在台中七期的家庭常客，或北部來朝聖的客人。」並透露其客群，原本早在米其林仍未來台時，常飛往全球各地去追星的饕客，「也因此讓極炙牛排館長年以來，都是以星級餐廳的水準為目標持續經營，不敢懈怠。也很榮幸能夠獲得餐盤的肯定」。

(中時 )