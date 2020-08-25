電影《可不可以，你也剛好喜歡我》情人節活動，陳妤、林映唯、肆一、導演簡學彬出席。（盧禕祺攝）

青春愛情片《可不可以，你也剛好喜歡我》雙女主角陳妤、林映唯、肆一及導演簡學彬在25日七夕情人節當天到台北聖興天后宮拜月下老人，祈求電影與觀眾結緣，現場也為影迷求紅線，談到向月老求了什麼，和另一半穩定交往的陳妤笑說：「我希望人緣好、觀眾緣好，大家都知道我脫單，所以求的時候完全沒想到要求感情，應該不會很失禮吧！」自認很會拜月老的林映唯則教影迷拜拜結束時「不要等朋友」，因為會有「等不到姻緣」的下場。

陳妤與圈外廚師男友交往近4年，她透露2人平時分隔兩地，就連七夕當天也都各自忙工作到深夜11點，「我們應該是沒辦法過節了，不過我們平常也比較少慶祝節日，他倒是在我電影上映第一天就包場支持」，她透露本來以為男友看到自己片中吻戲會有意見，但對方似乎沒放在心上，只稱讚電影好看，可見小倆口有足夠的信任基礎。

陳妤、林映唯、肆一及導演簡學彬慶祝票房突破2000萬。（盧禕祺攝）

《可不可以，你也剛好喜歡我》雙女主角陳妤、林映唯祈求票房。（盧禕祺攝）

林映唯則分享自己為了求好姻緣，曾和朋友相約一起去拜月老，她透露為了讓神明可以更快篩選出適合的對象，她把擇偶條件寫得十分詳細，全記在手機的記事本中，「結果我因為寫太多了，要一邊按順序拜拜，一邊看手機唸出筆記，整個手忙腳亂，一度還忘記自己唸到哪！」問起最後是否靈驗，她嬌羞地說：「我後來沒去對照是否符合條件，不過聽說沒結婚就是還沒遇到對的人，現在還在等一段穩定發展的關係。」

該片票房全台熱賣2400萬，男主角曹佑寧因在國外拍戲錯過宣傳期，頻頻和陳妤、林映唯說歹勢，陳妤說：「我一開始都跟他說沒關係，到後來我不耐煩了，就直說『不要廢話！回來請客就對了！』」她們更起鬨表示若票房破5000萬，就要拱曹佑寧裸上身秀身材，「要叫他現在趕快好好健身了」，若破億監製就打造金牌感謝媽祖。

(中時 )