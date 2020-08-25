各國經濟數據好轉，市場走勢呈現復甦態勢，而且呈現的是「K型」復甦，領先的產業股價持續上漲，底層的產業獲利繼續陡降。

野村投信表示，在K型復甦的環境下，投資人需要慎選投資產業及標的，以MSCI世界指數為例，非核心消費產業今年以來上漲17.09％，在所有產業中排名第二，僅次於科技產業，隨著各國經濟活動陸續恢復，估計將持續帶動消費的需求。

野村全球品牌基金經理人呂丹嵐表示，從精品產業第二季財報來看，疫情導致國際旅客人數大幅度下滑，影響精品業營收，不過也因此推動精品產業線上銷售發展，精品業者轉型發展電商來增加銷售額，有利產業未來發展。目前對整體市場抱持正向看法，估計利率將維持在低檔一段時間，有利股市評價。

展望後市，短期之內波動難免，修正將提供布局機會，未來須留意美國總統大選、中美貿易以及疫情發展狀況。

投資策略上，建議投資人將全球數位化趨勢及運用或受惠數位化營銷較強的企業作為核心配置，並將結構性成長的消費產業或因疫情受創而價值浮現的企業作為衛星配置。

(工商 )