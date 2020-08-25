李慈心教授（左）、蘇竣揚醫師（右），順利完成3D列印輔助微創正顎手術與術後矯正，讓張庭維（中）身體恢復健康，家人都忍不住大讚他變得更帥氣有型。（謝瓊雲攝）

由於齒顎不正影響牙齒咬合、咀嚼，不只影響說話發音咬字，學生時期都只能依賴臼齒磨碎口中食物、囫圇吞下肚，如今完成正顎手術，牙齒咬合恢復正常功能，變身霸氣型男總裁的張庭維說，終於可以好好享受咀嚼的感覺，也讓味蕾品嚐美食的滋味。（謝瓊雲攝）

彰基口腔外科主任蘇竣揚提醒民眾，忽略咬合不正問題極可能使生活品質、營養攝取甚至健康狀況受到影響。（謝瓊雲攝）

戽斗總裁變身型男大叔！42歲的張庭維因先天遺傳齒列咬合不正，年輕時囫圇下肚，近年引發長期胃脹氣，直到在彰基求診，接受3D列印輔助正顎手術，不僅進食、吸收狀況改善，變得更健康也更帥氣。

張庭維是台中明昌國際工業第二代接班人，擔任副董事長職務，父母都有不同程度的戽斗，也遺傳給姊弟4人；因處事圓融、功課又好，求學時期並未受到嚴重的嘲笑霸凌，反倒是結婚生子後，兒子常開玩笑模仿他，加上步入中年後，因吃東西無法確實磨碎食物，導致長期脹氣，引響消化吸收。

他的家庭牙醫師告知他全口31顆牙只剩3顆有咬合功能，讓他不得不正視問題，近兩年遍尋名醫，在彰基醫院口腔外科主任蘇竣揚與齒顎矯正科醫師李慈心聯手合作下，順利完成3D列印輔助微創正顎手術與術後矯正。為了手術他積極運動減重、健身，加快術後恢復速度，且積極配合復健，如今家人都說，爸爸變得更帥氣了！

蘇竣陽表示，手術先讓上顎順時針旋轉，再讓下巴後退，如此改善中臉塌陷、恢復豐滿，以修正、縮短下巴比例；手術隔天即出院，術後張庭維也配合積極復健，進行張口練習、輕柔咀嚼練習，讓臉部皮膚以及肌肉恢復彈性。

蘇竣陽呼籲，長期忽略牙齒咬合不正，可能導致嚴重後果，生活品質、營養攝取，甚至健康狀況都會受到影響，若有咬合不正狀況，建議民眾可到門診進行諮詢。

(中時 )