雲林縣褒忠鄉復康巴士開跑，沒錢買巴士先用租賃的。（張朝欣攝）

雲林縣褒忠鄉公所為解決鄉內身心障礙者與弱勢家庭行動不便者就醫問題，規畫開辦復康巴士，但因經費有限，買不起復康巴士只能用租的，25日公所啟用復康巴士，強調會繼續籌措財源設法購車，提供身心障礙者與弱勢家庭更好的服務。

褒忠鄉為雲林縣人口最少、面積最小的鄉鎮，全鄉約1萬2500餘人，不過鄉長陳建名非常重視弱勢民眾福利，提出褒忠鄉復康巴士服務站計畫，獲鄉代會全力支持，不過礙於經費有限，初期僅能租賃2輛復康巴士。

褒忠鄉公所25日舉辦復康巴士服務站啟用典禮，由鄉長陳建名、鄉代會主席許家源、縣議員黃美瑤、縣府社會處長林文志等人共同主持，2名身心障礙人士現場試乘，對於這項便民服務滿心歡喜，不停舉起大姆指比讚。

陳建名表示，開辦復康巴士是他的選舉政見，雖然鄉庫拮据，但他堅持克服困難開辦，今年先有2輛復康巴士往返北港媽祖醫院、虎尾若瑟醫院，未來視情況再評估是否加開台大分院路線，鄉內身心障礙者、弱勢家庭行動不便者都可以電話預約。

鄉公所社會課長吳清源指出，復康巴士每輛要價約190萬元，加上司機、油費、保養維修，每年花費約需300萬元，而租賃復康巴士每年僅約120萬元，日後會持續籌措經費提供更好的服務，也希望善心人士捐贈復康巴士，嘉惠更多有需要的人。

(中時 )