豐富的漁業資源與濃厚的漁業文化底蘊，讓梧棲漁港成為台灣地區觀光漁市與休閒漁業的發源地。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府全力扶植漁業，近11年來共挹注近億元修繕梧棲漁港相關設施，中央未來四年也預計挹注10億元，聯手市府合力打造梧棲國際觀光漁港。市長盧秀燕表示「辛勞捕獲的漁獲應有良好的保存與加工」，將聯手中央進行漁港設施改善、輔導開發並行銷烏魚產品、結合周遭景點強化觀光功能，將梧棲漁港打造成為一個多功能化漁港。

農業局今日在市政會議進行「梧棲漁港及漁貨直銷中心經營管理」專題報告，盧秀燕表示，台中是一個有山有海、好吃好玩、資源豐富的地方，每年烏魚季，漁民捕撈俗稱「烏金」的野生烏魚，將其加工成烏魚子或做成魚鬆，都是她非常喜愛的美食，除了自己吃，也會當作伴手禮致贈給貴賓，推廣台中優秀農產品。

梧棲漁港性質上屬中央委托台中代管，但市府團隊積極協助漁民，除整建與修繕直銷中心、增設觀光漁港、美人魚碼頭與許多意象設施，也舉行多場水產品檢驗計畫、衛生安全講習及宣導；補助部分，今年5至7月疫情期間，市府協助向農委會爭取攤商租金補助416萬元。

盧秀燕說，9至12月預計補助漁會125萬舉辦行銷活動，未來將陸續協助漁民建置製冰廠及冷凍設備，讓漁民辛勤捕撈的漁獲有最好的保存與加工。

農業局副局長蔡勇勝表示，梧棲漁港擁有全國最大的魚貨直銷中心，使梧棲漁港成為中西部第一大漁港。豐富的漁業資源與濃厚的漁業文化底蘊，讓梧棲漁港成為台灣地區觀光漁市與休閒漁業的發源地。

台中市府從2009年至今挹注9844萬元進行梧棲漁港經營管理，修繕直銷中心、造景設施，輔導補助漁民進行漁產品研發、水產品檢驗、魚苗放流等措施，中央在未來四年內也預計挹注10億元，聯手市府將梧棲漁港打造成兼具漁業實力與觀光潛力的國際級觀光漁港。

(中時 )