農曆七夕情人節就是今天，不少政治人物都在臉書上放閃，像是前台北縣長周錫瑋、國民黨台南市議員謝龍介、國民黨主席江啟臣的照片，都成為不少網友關注的焦點。而國民黨立法委員陳玉珍也在臉書曬出一張超有氣質、回眸一笑的照片，並附上一首深情詩，其中一句則是「他的懷抱如樹 讓人只想依偎」。

陳玉珍在臉書寫下，神話裡的牛郎和織女每年尚有一次機會可以鵲橋相會，但在現實世界裡，仍有將近2000對「牛郎與織女-兩岸新婚夫妻」，至今仍無法相聚團圓，他們沒有要求比其他夫妻更好的待遇，只希望已超過半年分居兩地，天天看著海峽對岸望穿秋水，能夠早日與另一伴相聚。

陳玉珍進一步說，再次呼籲陸委會，希望能政府能儘快地比照外籍配偶，讓這些彼此相愛的夫妻能夠相依偎，早日返台團聚，共享天倫。然而，從她這次曝光的照片中可見，陳玉珍一改女戰神剽悍作風，換上一襲小禮服，展現出氣質的一面，也附上一首詩，寫下「荷月七天已夜的等待 他的懷抱如樹 讓人只想依偎 在彩美的摩天輪前 體驗幸福 願時光停止 無關值得 只單純 信仰 愛」。

不少網友見狀後，紛紛留言表示，「感謝委員替陸配們發聲，也祝您七夕佳節愉快」、「祝你情人節快樂，能快點找到你心中 的Mr. Right」、「妳真是！真善美」、「委員好美」。

另外，國民黨台南市議員謝龍介也曬出和另一半的甜蜜合照，但他一身潛水裝，讓不少網友歪樓笑稱「猛一看以為是羅時豐」、「你有縮小腹喔」。

(中時新聞網)