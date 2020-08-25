前總統馬英九日前表示，解放軍攻台「首戰即終戰」，引發大陸武力犯台的話題不斷延燒。而美國總統川普在接受福斯訪問時也被問到，若大陸武力犯台，美國允許嗎？川普僅回一句，大陸知道他（川普）將怎麼做！

前總統馬英九於8月10日下午出席台北東區扶輪社八社聯合例會，以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講。他說，解放軍攻台「首戰即終戰」，讓台灣沒有機會等美軍馳援，而且現在美軍根本不可能來。

此話題不斷發酵，民進黨批評馬英九發言不僅與台灣主流民意迥異，更是唱衰台灣，傷害國軍士氣。國民黨台北市議員羅智強則指出，「首戰即終戰」最先出自「國防安全研究院」在2018年12月13日發表的評估報告。

而美國總統川普於23日接受福斯電視台《下一次變革》（The Next Revolution）節目中專訪時，被問到如果大陸武力犯台，美國將如何應對？

根據ETtoday引述美國福斯電視台報導，《下一次變革》（The Next Revolution）節目主持人希爾頓（Steve Hilton）提問，如果大陸試圖入侵台灣，或是控制台灣重要產業，美國會允許嗎？

川普原本似乎不欲回答此問題，僅推說大陸是一個很大的議題，不適合在節目上討論。不過他隨後表示，大陸知道他將怎麼做，大陸理解他將會做些什麼！

(中時新聞網)