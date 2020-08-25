為解決國道服務區每逢假日車流量大，用路人找尋車位不易的困擾，中華電信與交通部高速公路局25日宣布攜手合作，於國道3號東山服務區打造「智慧停車服務系統」，透過中華電信穩定、高速的網路傳輸及物聯網技術應用，進行停車引導，有效提升用路人尋車效率。

中華電信表示，該系統導入第三方國際驗證單位審驗，獲德國萊因公司驗證合格，並於25日於東山服務區舉辦正式授證及服務啟用記者會，由高速公路局、中華電信、三維工程顧問及德國萊因公司等代表出席授證儀式。

東山服務區停車管理系統工程，由中華電信開發一個智慧停車導引管理平台系統，主要透過地磁式車輛感測器（透過物聯網NB-IoT通訊技術）、電子標籤偵測器、自動車牌辨識系統與事件自動偵測系統等偵測設施，搭配平台系統之資料分析，提供適時的導引，將建議停車資訊透過大型看板顯示於服務區入口處與各停車分區入口，同時在停車分區內提供車席導引數位顯示供用路人參考，藉以協助用路人迅速找尋停車位，減少因停車資訊不明確，造成之車輛繞駛、交織行為，進而影響服務區內之交通順暢與安全，甚至因服務區內湧入過多車輛而影響至主線車流，並結合服務區既有服務創新加值，提升服務區的服務效率與品質。

中華電信表示，該公司傾力推動5G智慧運輸及停車管理產業發展，提供完整智慧型運輸系統資訊服務，促進交通安全、節能減碳、增進運輸效率，讓民眾獲得更佳的停車體驗。民眾25日在活動現場下載「東山服務區尋車」APP，並完成會員註冊，即可體驗快速尋車。

(工商 )