台灣之星25日宣布6周年慶活動，祭出六大優惠回饋，5G首創用到才付錢，4G＋5G不限速吃到飽、用再多只加200元。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，今年對台灣之星來說，是非常重要且非常關鍵的一年，除了標得3.5GHz頻段40MHz、取得5G入場門票，8月初宣布正式開台，5G開台後，整體新申辦中約有33％、續約中約有30％是選擇5G資費。

朱曉幸表示，台灣之星在2019年12月達成了單月營業利益轉正的重大目標，2019年全年總營收達131億元，其中，行動服務營收達107億元，EBITDA破30億元，年增高達526倍、並連續兩年全年正數。

在企業客戶市場，台灣之星已攜手300多家企業客戶、橫跨24個產業，加值服務累積超過5萬用戶開通服務並維持穩定成長，帶動2019年全年加值服務營收突破7,000萬元，較去年同期成長約11％。

5G布局，台灣之星規畫今年底達成高密集人口區域涵蓋率80％、2021年六都市區人口涵蓋率90％、2022年全台各縣市主要生活區涵蓋率90％、2023年全台市區近郊5G訊號全面涵蓋。

針對5G新申辦/攜碼/續約用戶，搭配指定手機、3C家電或購物金方案，5G月租費每月最低399元起，並首創「沒用到5G、收費與4G相同」；舉例來說，新申辦搭配月租799元5G資費方案，即可享終身4G不限速上網吃到飽，5G用到才付錢，最高再加收200元，即可享5G不限速上網吃到飽，還可用0元入手萬元5G手機。

針對尚未符合續約資格的老客戶提供原約升級5G方案，原合約期不延長，若升級月租799元5G資費方案，每月免費贈送60GB的5G上網傳輸量，並享4G終身不限速上網吃到飽，升級月租999元以上5G資費方案，可享終身5G不限速上網吃到飽。

針對想換5G手機的民眾，台灣之星針對新申辦/攜碼/續約搭配5G月租799元以上資費方案，手機專案價比別家業者多折最高6,000元，包括Samsung Galaxy Note20、OPPO Reno4、Samsung Galaxy A51及realme X50，最低$0就可入手。

此外，9月1日起，若不想搭配手機也可以選擇搭購物金、美食金，從未申辦過台灣之星的新朋友搭配5G月租599元起資費方案，綁約30個月，最高享20,000家樂福購物金或foodpanda美食金。

(工商 )