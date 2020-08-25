基隆輕軌爭議不斷，交通部鐵道局今日表示，持開放態度與北北基尋求共識，並盡速召開說明會，聽取民眾意見，讓決策更周延。

有關各界關切基隆輕軌捷運所涉台鐵是否進基隆站以及與民汐線整合等議題，鐵道局表示，交通部將持開放態度，成立北北基首都圈軌道路網政策溝通平台，與台北市、新北市、基隆市政府就各項議題研商尋求共識，並尊重地方政府的廊帶規劃構想及最終決定。

鐵道局說，基隆輕軌捷運計畫在前期可行性研究階段，宜蘭高鐵及民汐線計畫尚未明確。鑒於交通部於今年2月宣布「西部有高鐵、東部有快鐵」，打造全國快速鐵路網的發展願景，相關計畫於北北基宜整體軌道路網的功能定位已趨向明確，因此，基隆輕軌捷運的相關規劃與可行性研究階段將有所不同。

就基隆輕軌捷運各項議題，鐵道局將秉持專業評估各種方案，不預設立場或政治考量，並於溝通平台與地方政府取得初步共識後，依法定程序儘速召開說明會，廣泛聽取民眾意見，期望決策更為周延。

(中時 )