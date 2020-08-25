美國在台協會(AIT)處長酈英傑飛到金門，首度參與823戰役62周年紀念活動，與總統蔡英文一同為當年在戰役中犧牲殉職的國軍將士上香致敬。對此，立委陳玉珍分析，AIT處長會前往金門，有兩個因素在推動，並指出總統蔡英文與前總統馬英九之間的一些爭論，是因為兩人對國家發展的看法不一樣。

陳玉珍在政論節目《新聞面對面》中表示，AIT處長會到金門去，有兩個因素在背後推動，一個是因為美國大選將至，另一個是表現他們堅決力挺台灣。陳玉珍覺得AIT處長去金門很有意義，身為金門人，她很支持此舉，並指出因為金門長久被邊緣化，他們常常覺得台灣這邊就是要放棄金馬，以前的金馬撤軍這樣的事情一直發生，他們就覺得是被邊緣化。

陳玉珍指出，以前國防研究院曾說，若兩岸開戰，金馬要獨立作戰，那時候聽到之後覺得心情很不好，總覺得是被拋棄。而蔡英文今年和AIT處長一起去金門，美國這邊展現他們的保護範圍包括台澎金馬，讓她不會覺得說金門會被放棄。

對於近日蔡英文和馬英九在兩岸局勢看法上的一些爭論，陳玉珍認為，現在兩岸局勢緊張，但不管怎麼樣大家都是在同一條船上，兩位總統只是對國家發展的走法不一樣，到底是誰的路線正確，還要再觀察，因為後面的事還沒發生

最後，陳玉珍也說，的確現在台海局勢越來越緊張，以前馬英九任內的時候不緊張，現在越來越緊張，最近大家都常常在政論節目討論戰爭，以前馬英九時代沒有這樣。

(中時新聞網)