提升行人權利，台東火車站周邊道路正進行施作。（莊哲權攝）

台東市各大路口1年半以來累計交通事故已造成164人受傷、3人死亡，台東縣警局將從9月1日起，加強取締汽機車不禮讓行人的行為；另外，台東縣政府向中央爭取經費，辦理車站門戶道路景觀工程，預計10月中旬完工後，把更多道路空間留給行人，落實「人本交通」。

車道瘦身，把多餘空間留給行人已成為潮流，台東火車站人行道長期以來未改善，許多拖著行李的旅客被迫走在馬路上，險象環生，縣府向中央前瞻計畫3.3億元，辦理台東「火車站門戶道路景觀工程」，包括電桿地下化、縮小路口及車道等等，以提升行人權利。

縣府建設處長許瑞貴表示，該工程今年2月起分4期動工，施工範圍超過50公頃，增加的人行道空間2.5公頃，從台11線沿著馬亨亨大道走到火車站，全長約10公里的人行道，安全舒適，暢行無阻，對行人非常友善。

而已完工的站前廣場，若是2列火車同時到站，人潮可在10分鐘內消化完畢，全部工程預計10月中旬，提供民眾更舒適安全之用路空間。

縣長饒慶鈴感謝鄉親體諒施工造成的不便，希望透過這個計畫，徹底改造台東戶，整合全區視覺景觀，建構台東車站人本環境網絡，帶動觀光、經濟、交通發展。

此外，據台東縣警局統計，台東市路口發生行人被撞事故，從去年1月到今年6月，已經發生上百起，造成164人受傷，3人死亡，頻率偏高，為了避免類似行人一再被撞，將從9月1日加強取締汽機車不禮讓行人行為，違者可處罰1200元到3600元罰款，特別是視障行人在穿越道路的時候，一定要禮讓，否則可處罰7200元。

(中時 )