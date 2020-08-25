女星應采兒和陳小春於2010年結婚，婚後生下大兒子Jasper，今年5月底再迎來二兒子Hoho報到，近日她首度在社群媒體公開一家四口全家福，並在陸綜分享懷二胎的心路歷程，更鬆口透露隔6年生二胎的真正理由。

應采兒過去曾說因為尊重Jasper，怕他覺得失寵，因此自已對生二胎的意願不如陳小春高，等孩子點頭答應後，夫妻倆才又添一胎，近日她就在陸綜《新生日記》提到生二胎的原因，原本大家以為他們生二胎是為了和Jasper做伴，應采兒就坦言其實是要陪他們夫妻倆。

應采兒首曬一家四口全家福照。（圖／翻攝自微博）

應采兒和陳小春相差16歲，雖然從兩人剛開始戀愛就知道，但有了孩子後讓應采兒更有感，「他比小孩大多少，是這幾年才比較有衝擊」，應采兒表示每次看到老公不和Jasper玩，都會提醒對方「再過幾年，他也不想跟你玩了」，認為陪伴孩子成長的時間相當短暫，因此生二胎比較像陪父母，也讓他們更珍惜親子相處時光。

片段曝光後，引發不少網友共鳴，紛紛留言「所以有時候不是孩子離不開父母，而是父母離不開孩子」、「孩子長大了，父母變小了」、「這就是現實」、「太扎心了」、「珍惜陪伴的那段時光」、「說到每個父母的心坎裡了」。

(中時新聞網)