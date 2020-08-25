新北市勞工局今年辦理「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，給予提供全薪生理假、有薪家庭照顧假等友善措施的企業，每項最高5萬元獎勵金，共15家企業通過審核；提供員工「新生入學假」的資拓宏宇公司表示，因為這些措施降低離職率，「新進人員有4分之一，都是現職員工推薦！」

勞工局長陳瑞嘉表示，企業提出的友善措施相當多元，像是資拓宏宇公司增加陪產假、婚假天數，鼓勵員工婚育；訊連科技提供有薪陪產檢假，讓男性員工安心陪同老婆產檢，一起迎接新生命的誕生；穩得實業增加產檢假天數，讓懷孕同仁能更安心、放心的請假產檢。

此外，資拓宏宇提供員工「新生入學假」，慶良電子提供員工「新生入學假」、「畢業典禮假」，鼓勵員工參與子女成長過程的重要日子。

陳瑞嘉說，今年共17家企業提出申請，15家通過審核，更有3家獲得最高獎勵，受惠勞工達2538人，新北盼透過提供獎勵金，肯定企業提供更友善的工作環境，8月27日將公開表揚獲得獎勵金的企業。計畫會持續辦理，只要是新北市合法登記的私立機構或企業，辦理的友善措施都可提出申請。

「工作之餘也能好好陪伴家人！」資拓宏宇公司徐姓女員工表示，自己有2名分別就讀小學及幼兒園的子女，已請過3次新生入學假，在小孩最需要父母陪伴時，可以不使用自己的特休假來陪伴孩子入學，對公司提供的措施，真的很有感。

(中時 )