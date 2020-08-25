為讓汽機車駕駛與行人更了解「路權」的重要性，全國自9月起執行為期一個月交通大執法。（雲林縣警局提供）

為讓汽機車駕駛與行人更了解「路權」的重要性，雲林縣9月起執行為期一個月全國大執法，取締四大重點項目：汽機車闖紅燈及紅燈右轉、汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、行人未依規定行走行人穿越道、行人未依標誌標線號誌指示穿越道路等。

雲林縣警察局指出，闖紅燈可處1800元至5400元；紅燈右轉處600元至1800元；汽機車不停讓行人依法可處1200元至3600元；行人未依規定走行穿線可處300元罰鍰。

雲林縣警察局統計資料顯示，雲林縣10大易肇事路口為1、虎尾鎮福民路與光復路口；2、虎尾鎮中山路與民主路口；3、虎尾鎮林森路一段與德興路口；4、斗南鎮延平路一段與光華路口；5、斗六市大學路與中山路口；6、斗六市西平路中山路太平路口；7、斗六市大學路與鎮南路口；8、斗南鎮延平路一段與大業路口；9、斗六市大學路與成功路口；10、斗六市太平路與中華路口。

雲林縣警察局將針對易肇事路口加強取締交通違規，呼籲民眾行經路口應遵守交通規則，也提醒車輛駕駛行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停禮讓行人先行通過。

根據警政署統計，全國交通事故死亡人數，去(108)年2865人，較前(107)年增加85人、增幅3.1％。行人死亡人數，107年共406人，去(108)年攀升至458人。

警政署統計，路口人車交匯複雜，易發生各類碰撞事故，約有6成發生於路口，以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制或指揮」居次，由前10名的肇事原因發現，不遵守號誌死傷事故比率甚高。

(中時 )