雲林縣新台西鄉公所興建6年未移交，周邊雜草叢生，民眾憂心淪為蚊子館。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉公所年久老舊，經雲林縣政府補助興建新公所，卻因之前發生工程弊案加上變更設計問題，興建至今已6年仍無法驗收移交，民眾擔心淪為蚊子館，25日鄉公所表示目前建築物與硬體設施已沒問題，只剩電力系統尚待解決，明年初可望啟用。

台西鄉公所已有數十年歷史，建築老舊且地方狹小，因此規畫遷至5公里外的台西海園海埔地，新公所工程獲雲林縣政府補助5000萬元，公所自籌3000餘萬元，2014年動工興建，2017年因鄉公所承辦人員涉嫌採購弊案而停工，2019年始復工。

台西鄉長林芬瑩表示，她2018年底就職鄉長後，即不斷想辦法解決新公所工程問題，前朝弊案經司法判決已告一段落，但承包商卻因變更設計程序與公所有不同意見，最後透過工程會多次調解才解決問題，不過新公所閒置多年，承包商必需加以整理才能驗收。

鄉公所建設課長丁偉鵬說，新公所的3層樓建築本身已完成，內部硬體設施也大多就定位，目前僅剩電力系統尚未完成，但有些冷氣因閒置太久而出現生鏽情況，建築周邊雜草叢生，環境有待改善，這些都會要求承包商想辦法解決，若一切順利，可望明年初正式啟用。

鄉民們指出，新公所占地寬廣，周邊容易停車，且鄰近台西水試所、鄉立幼兒園、信仰中心安西府、海園生態區，加上數間大型餐廳，一旦啟用，可形成1處新商圈，大家都很期待新公所盡快啟用，不要繼續閒置成為蚊子館。

(中時 )