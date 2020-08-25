台中市大里區爆米發彩券行，25日宣布投入1千萬元成立「 財團法人台中市彩光華人教育基金會」並捐出大樂透得主的30萬大紅包給公益單位，現場也發送包子、巧克力等。（黃國峰攝）

台中市大里區爆米發彩券行，25日宣布投入1千萬元成立「 財團法人台中市彩光華人教育基金會」並捐出大樂透得主的30萬大紅包給公益單位，現場也發送包子、巧克力等，民眾拿到包子，就來買彩券，希望「包中」議員李天生也來道賀，共襄盛舉。（黃國峰攝）

台中市大里區爆米發彩券行，今年6月16日開出大樂透頭獎1.06億，由1人獨得，得主包了一包30萬元的大紅包給爆米發，老闆薛寶國25日不但全數捐出，還加碼1千萬元，成立「 財團法人台中市彩光華人教育基金會」將幫助生活、工作上有困難的人學習。

薛寶國指出，因為年輕時的一次輕型飛行機意外中，脊椎受傷，腰部以下沒知覺，全家頓時陷入經濟困頓，曾經過年只剩1千元，幸好後來經營投注站，經濟才漸漸有起色，後來更是拿到全台中營業額第一的店。

薛寶國接著表示，這過程中受到不少人幫助，再加上不斷的學習，生意蒸蒸日上，生活有很大的改善之後，也開始幫助需要幫助的人，頭獎得主如有包紅包也都轉捐出去，由於自己是透過不斷的學習，才改變了命運，相信也能改變別人的命運，因此才要成立「 財團法人台中市彩光華人教育基金會」來影響他人，藉由學習能來改變，名字取為「彩光」就是發揚彩券的光輝，因為它生活才能改善，更應該要回饋社會。

25日薛寶國宣布成立彩光華人教育基金會，並在會計師的見證下，捐出1.06億彩券得主的30萬元紅包，分別各捐10萬元給社會局用予協助老人、中華兒童慈善會來照顧兒童，以及新成立的彩光華人教育基金會；為感謝客戶的支持，現場也準備了七夕應景的巧克力及包子給排隊的客人，感謝他們一直以來的支持，祝來買彩券的客戶都「包中」。

(中時 )