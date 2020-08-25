中華電信繼與KKBOX獨家以Bii畢書盡出道十年個人演唱會，打造首場虛擬演唱會「HyperLIVE 2020: Bii Alive」大獲好評，25日宣布再度攜手KKBOX打造第二場虛擬演唱會「HyperLIVE 2020: Better Summer」。

中華電信表示，這次陣容強大，由多位實力人氣新生代歌手輪番登場，包括超人氣女神Julia吳卓源、Kimberley陳芳語，以及由嘻哈新人王高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、ChrisFlow、RED°芮德四人所組成的Ching G Squad，28日晚上8點熱力開唱。

中華電信表示，該公司擁有5G超高技術，結合Funique VR虛擬攝影棚即時合成技術，打造高品質VR虛擬演唱會，帶給客戶前所未有的視聽娛樂體驗，為了讓更多粉絲親身感受虛擬演唱會的魅力，中華電信特於行動學園粉絲團提供活動體驗名額，只要參加粉絲團活動，就有機會透過VR設備近距離觀賞「HyperLIVE 2020: Better Summer」，享受喜愛的明星就在眼前演出的真實感。

中華電信開放全台22個服務據點體驗VR虛擬演唱會感受5G嶄新體驗。針對無法即時觀看演唱會的客戶，中華電信將在活動後提供5G用戶可於Hami VR隨時回看，享受VR震撼的沉浸式體驗及領先全球的4K VR虛擬舞台技術。年底前5G客戶觀看Hami VR皆不另計行動上網量。

(工商 )