李霈瑜（大霈）主演奇幻愛情片《消失的情人節》，與劉冠廷談戀愛，如此新鮮又勇敢的組合，陳玉勳非常有把握說：「我看中的演員都是有潛力的，大霈就是《消失的情人節》的曉淇，除了她沒有第二人選。」首度出任女主角，李霈瑜先減肥3公斤符合劇情需求，開拍前先上兩個月的表演課，然後開始每天戰戰兢兢的日子，壓力大到每晚都會夢遊。

李霈瑜印象最深刻的是，她得跳著電影當中的「泰國蝦」舞蹈，然後打開衣櫥看到壁虎大叫。從早拍到晚，NG 39次，登上片中的「NG王」寶座。原本很受挫的她，這顆鏡頭一OK，勳導給了他一個獎狀「自嗨泰國蝦39次NG達成」，李霈瑜說：「當下會難過會受挫，但事後導演都會跟我說為什麼不OK，我就懂了。在拍《消失的情人節》雖然壓力超大，晚上都會夢遊，但大家給的鼓勵一點也沒少。」

大霈該場戲NG 39次。

李霈瑜談起如何獲得這個角色，她用徬徨等待來形容，在第一次跟陳玉勳導演以及兩位監製葉如芬、李烈見面後，苦苦等了九個多月，幾乎三不五時就要經紀人打去問到底有沒有機會演出，她說：「那時候不知道是女主角的角色，只知道勳導有部片要拍在找演員，只要有任何機會演出我都想要嘗試。」結果就在某天下午她在百貨公司突然接到電話，得知獲得「曉淇」一角，電話那頭的她就已經尖叫落淚。

劇中角色是在郵局上班族，開拍前她幾乎每天都跑到各家不同郵局，觀摩做筆記，非常認真就怕自己跟不上導演的要求。但磨練還是在。光是一個大笑，就被導演磨了超過一百種笑聲；有少女的、粗魯一點的、嬌羞一點的、傻氣一點的、大喇喇的、開口露齒大笑、掩嘴羞澀笑….，還要互相搭配3位演員笑聲出現的節奏：大霈先笑、Duncan正常時間笑、冠廷慢一拍笑，到最後大霈真的笑不出來了，真的是「笑到哭」。陳玉勳導演說：「對大霈來講這是一個驚濤駭浪的旅程，驚險刺激的魔鬼地獄戰鬥營，她真的成功了，看了電影大家就會知道她有多棒！」該片9月18日全台上映。

(中時 )