牛津經濟研究院（Oxford Economics）發布調查指出，共享經濟巨Airbnb去年在台灣，為GDP貢獻約7.8億美元（新台幣269億元），Airbnb旅客在台消費全年共達新台幣250億元。此外，更透過直接與間接經濟貢獻，為台灣創造2.16萬個就業機會。

該報告指出，在後疫情時代，Airbnb可望推動台灣疫情後的旅遊業復甦，並在其中扮演關鍵角色。

Airbnb亞太區公共政策總監Mike Orgill表示，以台灣國內旅遊情況來看，已經回歸到疫情前的水準，且台灣人對於非都會旅遊的意願也比過去高。

不過，上半年確實有不少房東受到疫情衝擊，為幫助房東與房客社群，Airbnb推出彈性退訂，對房客來說，可享有更彈性的退訂與退款。對房東來說，則可免費取消預定，不會影響到其「超讚房東」的資格。

另外，為協助疫情後旅遊業復甦，Airbnb則提供補助，全球共有8,700名「超讚房東」獲得最多新台幣15萬元的補助，台灣則是包括台北、花蓮等城市的超讚房都有獲得補助。同時為因應防疫，Airbnb在台灣也推出「深度清潔」計畫，參考美國疾病管制局的標準，並找來台大教授參與，確保每一個房源都是清潔的。

報告也顯示，Airbnb旅客在當地的消費活動也有正向成長，單以2019年來看，Airbnb旅客在台消費共達新台幣250億元，其中72％來自海外旅客。

統計2015～2019年間，Airbnb旅客在台灣的消費總額超過27億美元（約為新台幣848億元)，且年均增長38％。而在去年，Airbnb旅客在當地的餐飲和購物支出約為8.09億美元（約為新台幣250億元）。

另外，報告也指出，用戶在Airbnb平台上每消費100美元（約為新台幣3,000元），便會為在地商家帶來544美元（約合新台幣1.6萬元）的收益。

若分析在台灣Airbnb的旅客，其中有65％都來自海外，而去年來自亞洲地區的旅客數目，則佔所有國際旅客的56％。以消費力道來看，外國旅客在台灣消費比重，則佔Airbnb整體旅客消費的72％。

以亞洲整體來看，Airbnb對亞太區GDP貢獻達227億美元（約新台幣7,000億元），成長超過整體旅遊業對經濟的平均貢獻。同時，Airbnb在亞太區共帶來92.5萬個就業機會，相當於亞太區旅遊業總就業人口的1％。

在後疫情時代，本地與近距離的旅遊將是亞太地區旅遊業復甦的關鍵，Airbnb表示，將持續與政府、旅遊機構、社群以及當地利害關係人合作，為產業注入動力。

(工商 )