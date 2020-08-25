日本53歲資深女星齊藤由貴，2017年爆出與家庭醫生發生不倫戀後，形象跌入谷底，讓她一瞬間失去手中代言及演出，近幾年才再度復出，今年接下日劇《龍之道雙面復仇者》的她，近日因在劇中被遠藤憲一從「背後環抱」的一幕，令網友們忍不住暴動了。

齊藤由貴過去曾以《跳駒》、《湘南物語》等戲聞名，加上她出色的外貌與甜美的嗓音，讓她成功跨足戲劇、歌唱及舞台劇，她還曾在1985年陸續推出4本性感寫真集，在當時一度造成轟動成為性感女神。

在 Instagram 查看這則貼文 昭和時代の思い出（@showa_era_memories）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 1 日 上午 9:27 張貼

但2017年時，她被媒體爆料與家庭醫師牽手逛街並熱情擁吻，事發當時齊藤由貴矢口否認，但沒多久就遭到家庭醫師上節目打臉認了這段婚外情，使齊藤由貴臉上無光。舉行公開道歉記者會時，她表示會否認是因為不想傷害雙方家人及自己三名子女，加上她與先生篤信摩門教，教條嚴謹讓她無法與家人交代才選擇否認，後來名聲一去不復返，手中代言及演出也全被取消。

近日上檔的日劇《龍之道雙面復仇者》中，飾演社長夫人的她，成功甩開不倫醜聞以精湛的演技再度收服觀眾的心。另外，網友還發現在播完的第4集裡，有一幕齊藤由貴被劇中飾演社長的遠藤憲一強行環抱的場景，瞬間擠出豐滿好身材，意外掀起話題。

資深玉女齊藤由貴甩開不倫戀 新戲洩「G級雙球」引暴動（圖／微博@SUBPIG猪猪微视频）

(中時新聞網)