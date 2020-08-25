由國立台東生活美學館主辦的「花東多元音樂扶植計畫」邁入第5年，台東縣區以「歌謠傳唱班」之設立，讓在地人學習各族群音樂，從古調到現代歌謠的歌唱訓練課程保存並傳承族群文化的歷史演變，透過音樂扶植計畫，推廣至村落，奠定在地多元音樂文化基礎。

「花東多元音樂扶植計畫」自7月起開辦海岸阿美族語、東魯凱族語、客家語、閩南語及越南語5種族語的傳統歌謠班，每一個班級研習35小時的課，由專業的各族語講師，及參加傳唱研習班的部落耆老或是社區中的阿公、阿嬤一邊示範、一邊演唱，學著學著，大家共同喚起久未用的語詞，同時也學習到傳統的歌謠。

此次的魯凱族語傳唱歌謠由杜昌玉及拉法鄔索.拉魯布價克指導，讓學習歌謠傳唱的村民、孩童，不斷的練習母語及用歌謠傳唱來呈現族語之美。

成果發表會中，學員共表演了5首傳統歌謠「lalai 讚送頭目家族／aingarongoy讚頌頭目家族／posilivolo感恩／oniyo 祖先的話／tw kalalisiya迎接收穫祭」天籟美音，讓部落的耆老好開心，跟著曲調哼唱起來。

(中時 )