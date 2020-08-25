彰化縣率全國之先舉行萬人血清抗體篩檢，檢出陽性，並不會具有傳染力，只是要累積學術、防疫工作基本資料，全球各國都在做。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

台大公衛學院進行的彰化縣萬人血清抗體檢驗結果，原定於今天對外公布，但前天卻臨時喊卡。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，萬人血清抗體檢驗已引起社會許多討論與爭議，現在卻又「蓋牌」，然而，指揮中心發言人莊人祥今天證實，上周就已經收到這份報告。

疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，萬人血清抗體檢驗已引起社會許多討論與爭議，現在又「蓋牌」；對此，前局管局副局長施文儀表示，該計畫是由彰化衛生局主導，台大公衛僅是眾多參與單位的其中之一，據他了解，彰化縣衛生局早已把研究結果於給了指揮中心， 希望指揮中心應改以更多討論取代追殺學術單位。

莊人祥表示，該研究是彰化衛生局和台大公衛做的研究，衛福部不是委託者，沒有公布的責任。而他和衛福部長陳時中是收到簡要版，但細節還不清楚，相信他們做得很好，但應該要研究者來公布。

莊人祥表示，早在自美國返台少年確診者出現之前，彰化縣衛生局局長葉彥伯，有先答應公布之前要先讓衛福部知道結果，「他也很守信」，只是沒想到後來發生找到確診者事件，但他強調，與葉局長之間溝通沒有障礙。

至於有無具體建議或是參考價值？莊人祥表示，不清楚，沒辦法回應，要等之後結果公布後再來討論，也還沒公佈就說評論也很奇怪。

(中時 )