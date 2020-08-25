連靜雯現身做公益。（人安基金會提供）

曾被封「南部林志玲」的台劇女王連靜雯淡出戲劇圈一段時日，25日為公益現身台北東區百貨，發揮超人氣與銷售長才，向現場民眾推廣人安基金會推出的「月圓人安」愛心月餅禮盒，她也親自在月頂上禮盒上簽名，希望透過自己的力量傳遞正面能量。近年轉戰直銷事業的她說，現在收入比拍戲好，暫時沒有打算回歸戲劇圈，不過感謝很多戲一直在重播加上偶爾上通告，讓粉絲都沒感覺她其實已經7年沒拍八點檔、也已離開戲劇圈3、4年。

連靜雯表示，這幾年一直有戲約，但想找她拍戲的一定都是滿重要的角色，戲份多、集數長，但目前的她無法花這麼多時間在這方面，如果客串不排斥，之前還有廠商想置入產品，提出希望她回去演個三集幫忙置入，但她覺得也太大費周章了因此婉拒。她坦言現在直銷事業做得很不錯，其實不比當藝人輕鬆，例如上週行程是「一天一城市」，不過她從這份事業找到踏實的感覺，「以前拍戲不能決定角色、觀眾是否喜歡、我能否休息，至少現在我能規劃每一天行程。現在一天大概可以睡8小時，以前根本是苛求、不可能的事，連生病都要拜託讓我去醫院打點滴。能睡8小時對我來說非常珍貴」。

今天是七夕情人節，她說現在在新的事業跑道上滿忙的，平常有很多客戶預約體驗，她滿享受於工作及自由人生，現在把時間都給了工作，上一周就在忙準備演講、組聚以及台中、台南到處跑，目前沒情人，也不想交男友，如果出現追求者還可能會覺得很「阿雜」，因為還得抽出時間時時關心、問候，但其實她每天已經因為工作不斷講話講到很厭世，回到家根本不想再講話，「媽媽已經從很期待、叫我去報名月老銀行，到講說如果有不錯的不要太挑，現在都不說話了」。

連靜雯現身做公益。（人安基金會提供）

雖然沒情人，但桃花旺的她有不少瘋狂粉絲，她透露，常有粉絲會傳一些露骨示愛訊息，她就不回應，有些太誇張到騷擾等級就直接封鎖，她開玩笑說有人要她講個七月鬼故事，她忍不住回「鬼故事天天有啊」，不過以前拍戲就遇到很多這類狂粉，覺得不回應就好，已經不會覺得困擾。

連靜雯說，與人安基金會是第二年合作了，以前拍戲時每逢三節就經常響應弱勢團體的愛心活動，「我能做的就是這樣，那些社工比我們辛苦太多」，她發現台灣人真的很有愛心，她去年也在自己朋友圈號召，結果朋友一直熱情追加，追加到基金會喊緩一下，先讓他們確定數量夠不夠。

(中時 )