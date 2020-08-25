109學年度開學在即，嘉義縣、市政府提前啓動防疫作為，嘉市已陸續發放33萬5800片口罩予嘉市各國中小學及公私立幼兒園備用，嘉縣則發出4萬450片口罩、6580瓶酒精給縣內各高國中小學及公私立幼兒園，另準備15萬片口罩備用，審慎因應校園防疫新生活。

嘉義市在開學前夕除配送6716盒共33萬5800片口罩至各校，也要求學校開學後務必落實要求學生自行準備口罩並於入校時一律佩戴，各校應留存必要口罩數量以備緊急所需，另外雖取消發放健康管理護照，仍請家長將子女在家中量測的體溫填「聯絡簿」，入班時交由老師查閱，至於家長或訪客進入校園，由各校自行評估公告，但需嚴格落實佩戴口罩及實聯制登記。

配合「防疫新生活運動」解封原則，嘉市教育處也要求各國中小及市立體育場的室內場館在遵守防疫規範下可開放外借，至於學校洗手台應放置肥皂或洗手乳，每日上課前應做好班級清潔或消毒工作，市府教育處林立生處長表示，市府及學校以謹慎務實的心情迎接孩子們重返校園，更呼籲家長體認校園新生活運動各項防疫作為的重要性，成為學校防疫最有力的堅強後盾。

至於嘉義縣除要求學生在密閉空間或無法維持社交距離時一定要戴上口罩外，也請家長協助學生落實健康自主管理，上學前完成體溫測量，同時家長或訪客進入校園應落實聯名制登記，且除校園室內外環境應消毒，學生交通車也要落實清潔及消毒管理。

配合防疫新生活運動，各國中小室內場館在遵守防疫規範下一樣可開放外借，教育處更建議學校各項防疫訊息應利用簡訊、社群通訊軟體或網站資源，提醒教職員工、家長及學生注意，並要求定期盤點防疫物資等，嘉縣教育處長陳添丁表示，開學在即，縣府及學校以最高防疫準備迎接孩子們回到校園，營造安心學習境界，同時也讓家長放心把孩子交給學校。

(中時 )