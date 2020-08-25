網紅遭掐脖／孫安佐慘遭掐脖70次 噴淚微血管全爆開

農曆七月鬼門開，好兄弟來到陽間受世人祭祀，坊間流傳不少禁忌，也讓人戒慎恐懼。描述台灣百年民間習俗「送肉粽」儀式，劇情恐怖國片《馗降：粽邪2》即將上檔。劇中飾演網紅的演員孫安佐接受《中時新聞網》專訪，自爆拍場自己勒自己的戲，重複動作達70次，眼睛慘爆淚、微血管破裂。

孫安佐坦言從未想過自己會演電影，當機會來了，就把握機會去演吧！(照片/游定剛 拍攝)

配合台灣鬼月，即將在下月(2日)上檔的劇情恐怖國片《馗降：粽邪2》，孫安佐在劇中飾演直播網紅灰熊一角。孫認為，灰熊是只要覺得對的事就會去做，而不顧他人感受，某些個性蠻像自己，但他又更偏執、神經質，雖有成功者特質，但時常做些鳥事惹麻煩，以觀眾角度來看，就是個時常惹禍的人。

孫安佐在劇中飾演網紅灰熊，坦言與現實中的自己個性相似。(照片/華影國際 提供)

孫安佐表示，從未想像自己可躍上大螢幕，以前都是在台下看恐怖電影，突然機會來了，那就上大螢幕吧！我本身就是個網紅，這次飾演網紅對我來說得心應手，即使現實與劇中所拍影片內容差很大，我仍可把角色功課做好。

拍攝期間，劇組上百位工作人員忙進忙出、齊心齊力卻只為一顆鏡頭，孫安佐認為相當厲害，更令他印象深刻的是，有場單獨在車上，被安全帶勒的特寫畫面，同樣動作重複60、70次，花了3天才完成拍攝。孫憶起拍攝當天，那場戲是自己在勒自己，現場拍攝導演想要真實被勒的感覺，與其用演的，倒不如真用力，當時我也全豁出去，把自己掐到爆淚、眼睛微血管都破裂了。

射手座的孫安佐認為，做一件事決定要做，就要做到最好，不然就不要做，爸、媽要我好好做事、認真就好，沒有太多要求。被問到是否怕鬼?孫表示，我不會怕鬼，並不是說我不相信鬼，我覺得祂們存在，但沒遇過、也沒看過不需嚇自己，不去惹祂，祂就不會惹你。

(中時新聞網)