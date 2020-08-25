據《泰晤士報》報導，英國根據削減成本與未來改革計畫，將放棄所有的重型裝甲車，重點擺在空軍和網路戰等。在這個全面的現代化的方案劃下，英軍的「挑戰者2式」（Challenger II）主力戰車和勇士步兵戰車（Warrior IFV）將全部汰除不補。

一位政府內部人士說：「我們認為，必須採取一些大膽的決定，才能適當的保護英國安全，並重新平衡國防利益。」

他的意思是，受困於財政不彰，戰車部隊這種過於費錢，對於英國安全保障也較看不出來的裝備可以適當裁減，英國是個海島國，陸軍不算是急迫必要的軍種。

去年，英國國防大臣潘妮·莫爾達特（Penny Mordaunt）警告說，英國的武器裝備已經年齡偏大，又以挑戰者2式戰車特別明顯。

「自1998年以來，挑戰者2式就沒有重大升級了，相比之下，美國、德國和丹麥的戰車，都完成了兩次重大升級，而俄羅斯甚至已經部署了5種新型戰車號，其中第6種正在等待生產(指的是T-14阿瑪塔戰車)。」

英國勇士型步兵戰車。(圖/英國陸軍)

「勇士步兵裝甲車甚至稱得上過時，自從1988年問世以來，就沒有升級過，而美國和德國的步車裝甲車進行了4次重大升級，俄羅斯已投資了3種新版本。」

提出警告之後，英國的決定是廢除戰車與裝甲車，這樣的決策實在令人訝異。不過這項討論是英國政府外交政策和國防計劃的一部分，還不算定案。

現代戰車就是英國在第一次世界大戰時期所發明的，為了突破戰壕、鐵網等工事，英國軍方的發明家們把耕地的牽引機裝上火砲，並外覆裝甲，由於外型很像巨大的水箱，所以就被稱為「坦克」(Tank)。戰車在戰場的首次表現堪稱驚世駭俗，英國Mk1型戰車帶領步兵推進數十公里，這對於處於僵持許久的塹壕戰，可謂一大突破，不過隨後德軍很快也開發自己的戰車，進入新一輪的軍備境賽。如今，戰車已經問世100多年了。

世界第1一型戰車馬克1型，在1916年上戰場。(圖/美國國會圖書館)

在經過二戰的洗禮，英國仍然是西方國家的戰車先驅國，比如1945年問世的百夫長戰車(Centurion )，以及酋長戰車(Chieftain)成了西方戰車的典範，其中因應酋長戰車所開發的L11線膛砲，幾乎統一了北約各國的戰車砲。

英國酋長戰車。(圖/militarytoday)

英國另一個對現代西方戰車的重要貢獻是查布漢裝甲(Chobham armour)，採用高硬度鋼與陶瓷片、反應爆炸片形成的複合式裝甲，受到美國、德國、法國等國的學習。

1990年後期，挑戰者2型問世，成為英國的主力戰車，該戰車組員有4名，駕駛、車長、操砲手與裝填員，配備120毫米主砲和2挺7.62毫米機槍，最高時速約為60公里，這是挑戰者系列最大的缺點，車速太慢。

根據可能的計劃，挑戰者 2型戰車會被封存，以防萬一在緊急情況下需要它們。

(中時新聞網)