國際名導李安25日以視訊越洋參與北京國際電影節大師班，開講透露新片計畫。據陸媒報導，他透露接下來有一部華語片和一部英語片的製作計劃，一個在寫劇本，另一個仍在構思中。他的《臥虎藏龍》上映至今20個年頭，仍是所有影迷百看不厭的經典，並分享拍攝《臥虎藏龍》的原因，稱自己被原著小說中玉嬌龍的角色所吸引，他形容：「後來覺得李慕白很像我，俞秀蓮像我太太，玉嬌龍像我想做但不敢做的事情。我從小就對武俠有幻想，又抓到很動人的主角，就很想拍它。」

李安被問起是否會再拍武俠片，以及拍攝拍《臥虎藏龍》李慕白的前傳？李安則說：「希望能夠重現新的東西，我還想拍（武俠片）。李慕白前傳我則斷斷續續想過10年，但還是想開發新的題材，自由度應該更大。」

今年新冠肺炎疫情重創電影產業，在講座上也免不了談到李安對此的看法，他表示觀眾習慣在家看電影後，要回去（影院）可能很難，「大家必須想新的方法拍片，做一個革命性的改革」。他也談到對Netflix等影音串流平台對傳統電影院線的衝擊，「如果你的電影還不如觀眾在家裡看的好看，那就不能怪觀眾待在家裡。顧客永遠是對的。」

李安坦言：「我跟大家一樣困惑，現在影院都非常困難，要回去也非常困難，過去我們幾百個人到處拍片，現在也很困難了。大家也習慣了在家看電影，習慣以後戲院會怎麼樣很難講。可能最高端的，或者有特別體驗的影院會有生意，其他影院就很難了，電視、手機都可以看，大家都已經習慣了。不過戲院的優勢是集體感、儀式感，要發揮優勢，接受挑戰，創作出新的東西，我是相信電影院的。」

(中時 )