台電南投區營業處首度公布2019年「校園節電績優地圖」大數據調查，草屯鎮雙冬國小節電1萬1999度；相較2018年2209度，節電量輻度達443％；該校實施多元節電及師生努力下，成為南投縣「節電績優學校」。

雙冬國小校長蘇裕祿表示，節電需從日常生活做起，因此教導學生養成良好用電習慣及隨手關燈；校內老舊用電設備也逐步汰換為節能標章電器，電燈更換為LED省電燈具，實施多元節電，因此獲得節電績優肯定。

台電南投區營業處處長李宣昌，到雙冬國小致贈獎座時指出，根據「校園節電績優地圖」大數據調查，該校2019年節電1萬1999度，相較2018年節電2209度，兩年差了9790度，節電量幅度達443％居南投之冠，成為南投縣校園「節電冠軍」。

李宣昌表示，全民節電從校園扎根，也呼籲民眾參加節電獎勵活動，若節電比較去年同期節電1度以上，即可獲得每期電費至少84元的獎勵金，歡迎全民節電省荷包、拿獎金。

此外，南投縣政府積極推動國中小「班班有冷氣」政策，台電南投區營業處已派員會同南投縣教育處、電機技師、檢查維護等單位，完成雙冬國小電力檢測與加裝冷氣設備現勘評估；李宣昌說，希望未來冷氣開放後，提供用電安全且舒適的學習環境。

(中時 )