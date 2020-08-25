政府7月起至10月底推出安心國旅補助，至今有超過400萬人次參與，交通部初估帶動產值逾7倍，但國旅爆量也使39億元經費吃緊，恐在8月底就用完。據悉，交通部觀光局已研擬爭取預算加碼、補助額度減半以及補助提早截止3方案，全力向行政院及立法院爭取，但若水位無法及時回補，補助也恐提早結束。

這次安心國旅補助因後疫情的「報復性出遊」，加上不限平假日，讓許多無法在平日排假的社會新鮮人及基層勞工有機會享受到國旅補助，但國旅爆熱也導致原先打算用到10月底的預算，提早在8月底水位吃緊，恐怕只能撐到9月上旬。

交通部官員透露，觀光局正在擬3個應變方案，第一是順利爭取到行政院加碼補助，推估若加碼34億元，讓全案如期執行至10月底，可帶動1305萬人次出遊，國旅內需「食、宿、遊、購、行」直接與間接效益至少500億元。

但若行政院與立法院不同意加碼，方案則就紓困振興預算中，由交通部主管之項目內移緩濟急移撥16億元，若想要如期至10月底，補助額度就得減半，離島加碼也將取消；團遊優惠則從每團3至7萬元降至1.5萬元。

第3方案則是若行政院與立法院不同意加碼，也不同意交通部內移撥經費，則可能在既有39億元預算執行完畢後，即宣布安心國旅補助「完成階段性任務」提早結束。觀光局評估，由於目前國旅正開始回流西部及北部，加上暑假結束，此時取消恐將衝擊產業，三倍券若未搭配國旅，也可能轉為替代性消費少振興效果，相關產業甚至提早出現歇業潮和失業潮。

交通部回應，安心國旅相關應變方案，目前尚由觀光局研擬中，由於安心國旅屬紓困振興的國家重大政策，且已有顯著的振興效益，將全力向行政院及立法院爭取加碼。

(中時 )