8月21日，千億豬王、牧原股份的掌門人、河南首富秦英林的名字，在富比士實時全球富豪榜上再進一名，以408億美元，約合2800億人民幣財富，位列榜單第27位，也是僅次於馬化騰與馬雲的大陸第三大富豪。

在大陸搞房地產最出名的李嘉誠身家也只有267億美元，與養豬的秦英林相比還有140億美元，約合968億人民幣的差距。如此看來，搞房地產還是不如養豬賺錢。

而秦英林身價的飆漲還是得益於豬價和股價的飛漲。從去年下半年開始，大陸的豬肉價格便不斷攀升，從最初的均價每斤10元（人民幣，下同）上漲到了30、40元，價格翻了好幾番。很多消費者都高呼要去養豬。

一直堅持養豬的秦英林，也終於等到了豬風口。牧原股份的財報顯示，今年第2季度生豬銷售量快速增長，今年上半年銷售收入210.33億元，較去年同期增長193.76％；淨利107.84億元，去年同期還虧損1.56億元。

(旺報 )