網購紙箱包裝往往拆完即丟，環保署為了使網購包裝箱能夠重複使用，預計10月將在雙北及桃園市與各網購平台業者試跑回收點，以極大化包裝箱的循環利用。

隨著電子商務平台的蓬勃發展，民眾也日益習慣網路購物，環保署與產、官、學、研及環保團體共同研商訂定「網購包裝減量指引」，指引規劃於2019年底前達成包裝材重量應低於包裹總重10％，2002年底前達成包裝材使用單一可回收材質、包裝材使用一定比例以上再生料製作、包裝印刷面積小於50％且包裝不使用PVC；2022年底前達成網購包裝出貨使用可重複循環的包裝箱(袋)比例達10％。

環保署廢管處處長賴瑩瑩今(25)日受訪表示，由於網購包裝箱可重複使用，民眾網購後的包裝箱可以拿到各網購平台的回收據點，讓箱子循環使用，預計最快10月將在雙北和桃園先行試辦。

賴瑩瑩指出，目前有幾家平台願意身先士卒當作示範，例如PChome、momo購物網、台塑等購物平台等，momo將與台灣大哥大門市合作，台塑會和旗下加油站合作，而PChome有意願跟中華郵政「i郵箱」合作。其中PChome由於去年就有回收包裝箱的打算，預計最快10月可上路，其他平台仍在商議。

賴瑩瑩說，雖然這項計畫看起來具可行性，但對業者來說還是需要相當的經濟誘因，像是消費者若使用循環箱購物，那可折抵多少錢等。

(中時 )