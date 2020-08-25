顧能最新數據，新冠疫情仍在持續影響全球手機行業，2020年第二季度全球智慧手機終端用戶銷量下滑20.4%，總計2.95億支。排名前五的智慧手機廠商中，三星遭遇最大幅度銷量下滑，而蘋果智慧手機銷量卻與去年基本持平。儘管華為也遭遇智慧手機較去年同期銷量下滑6.8%，但較上一季銷量卻成長27.4%，市占率18.4%基本追平三星的18.6%，距離全球第一位置僅一步之遙。

2020年第二季度三星智慧手機銷量約為5500萬支，較去年同期下降27.1%；本季度華為智慧手機銷量較去年同期下降6.8%，總計5400萬支；蘋果智慧手機iPhone銷量為3800萬支，較去年同期下降0.4%。

顧能分析認為，華為在大陸市場的優秀表現幫助它避免了糟糕的季度表現。同時華為還擴大了其在大陸市場的領先地位，2020年第二季度在該市場市占率達到42.6%

此外，二季度蘋果iPhone銷量表現好於市場上大多數智慧手機廠商，並且與上季度相比銷量取得成長。大陸市場內得到改善的商業環境幫助蘋果在大陸取得了成長。此外，新的iPhone SE的推出也激勵了舊手機用戶升級他們的智慧手機。

大陸市場上，儘管需求在逐步成長和恢復，但2020年第二季度大陸市場智慧手機銷量仍下滑7%，銷量接近9400萬支，2019年第二季度銷量約為1.01億支，2020年第一季度銷量約為7129萬支。

(中時新聞網)